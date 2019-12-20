Выплата $3 млрд «Газпромом» Киеву может послужить частью соглашения по газу

Одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Он также добавил, что в Минске планируют продолжить обсуждение всего комплекса вопросов.

Также отмечается, что президент России Владимир Путин накануне в ходе Большой пресс-конференции высказался насчет решения арбитража. Он отметил, что Киев также имеет аналогичный долг перед Москвой по еврооблигациям объемом $3 млрд и добавил, что судом в Лондоне уже принято соответствующее решение по данному вопросу, однако оно не исполняется.

Путин заявил, что Россия готова к поиску устраивающего всех решения.

До этого стало известно, что «Нафтогаз» готов перенести переговоры о транзите газа на весну.