В Роспотребнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе шубы

В Роспотребнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе меховых изделий. Об этом сообщат РИА «Новости».

Так, необходимо убедиться в наличии контрольного знака – КИЗ. Это бланк строгой отчетности, содержащий уникальный номер, присваиваемый изделию в процессе маркировки.

Отмечается, изделие отечественного производства имеют КИЗ зеленого цвета, а импортные – красные. КИЗ может быть вшит в шов изделия с изнанки, приклеен на вшитый маркировочный ярлык или навешен в петличное отверстие.

Чтобы проверить, что КИЗ соответствует приобретаемому изделию, можно зайти на сайт Центра развития перспективных технологий - оператора системы цифровой маркировки прослеживания товаров.

Уточняется, что продажа меховых изделий без КИЗ не законна и не подлежит конфискации.