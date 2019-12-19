Новые антироссийские санкции одобрены комитетом сената США

Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект, который предусматривает санкции против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на представителя комитета.

Соответствующий проект закона «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» был внесен в конгресс в начале текущего года. Его инициировали демократы и республиканцы. Документ пока находится на рассмотрении в комитете по международным отношениям сената, поправок в него пока не вносилось.

Проект подразумевает введение ряда новых серьезных санкций в отношении банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга. Так, предлагается ввести санкции против якобы «поддерживающих усилия по вмешательству в выборы» банков России.

Как только его утвердят на уровне комитета, законопроект будет вынесен на голосование общим составом сената. В случае успеха, он перейдет в палату представителей США, а далее поступит на подпись президенту.

До этого сенат США одобрил оборонный бюджет в размере $738 млрд, в котором содержатся санкции против «Северного потока — 2».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле высказались о возможных санкциях США против «Северного потока — 2»

— Меркель сочла неприемлемыми санкции США по «Северному потоку — 2»