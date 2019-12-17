Медведев дал 6 лет на решение проблемы с жильем для детей-сирот

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать программу, рассчитанную на шесть лет, для решении проблемы с жильем для детей-сирот, передает ТАСС.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова такое поручение было дано по итогам совещания по жилищным проблемам детей-сирот.

По ее словам, на данный момент очередь на предоставление жилья детям-сиротам составляет примерно 280 тыс. человек, из которых 191 тыс. — это те, кому исполнилось 18 лет.

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