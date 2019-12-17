Медведев дал 6 лет на решение проблемы с жильем для детей-сирот

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать программу, рассчитанную на шесть лет, для решении проблемы с жильем для детей-сирот, передает ТАСС.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова такое поручение было дано по итогам совещания по жилищным проблемам детей-сирот.

По ее словам, на данный момент очередь на предоставление жилья детям-сиротам составляет примерно 280 тыс. человек, из которых 191 тыс. — это те, кому исполнилось 18 лет.

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