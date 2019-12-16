Посол ЕС заявил, что репутация РФ зависит от решения газового вопроса с Украиной
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Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер отметил, что репутация России как надежного поставщика газа в Европу зависит от решения вопроса о транзите и поставках газа с Украиной до конца этого года. Об этом он сказал в интервью «Известиям».
По его словам, касательно Украины для Европы имеют значение два аспекта.
Дипломат уточнил, что к ним относятся стабильность страны и транзитные сбор.
«Я надеюсь, что российская сторона понимает, насколько для репутации ее газа в Европе важно разрешить этот вопрос до конца 2019 года», — сказал Эдерер.
При этом он подчеркнул, что в газовом вопросе главной задачей для Европы значится энергетическая безопасность.