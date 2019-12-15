Программу приватизации хотят расширить в России

Российские власти обдумывают план по включению дополнительных активов в государственную программу приватизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Минфина Антона Силуанова Наталию Фоменко.

По ее словам, Силуанов уже провел ряд встреч по прогнозному плану с представителями профильных министерств.

«Были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу», — добавила Фоменко.

Она пояснила, что целью расширения программы является не увеличение доходов бюджета, а это некая специальная мера для того, чтобы уменьшить участие государства в экономике.

Также по итогам обсуждения были выработаны корректировки в проект плана.

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