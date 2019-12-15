Названы самые перспективные направления для туризма в России

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Евгений Малыгин назвал топ-5 наиболее перспективных направления для внутреннего туризма России. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что речь идет о перспективных регионах, которые раньше не были так популярны у туристов.

По словам Малыгина, таким перспективным регионом можно считать Удмуртию с ее историко-культурным наследием. Там также в шаговой доступности находятся все достопримечательности Ижевска.

Эксперт отмечает, что «наследство» после чемпионата мира по футболу 2018 года вдохнуло вторую жизнь в туризм Самарской области, где помимо достопримечательностей много развлекательных точек.

Специалист также посоветовал обратить внимание на Мурманск и село Териберку в Мурманской области. Малыгин рассказал, что туда едут в основном любители северной природы и те, кто хочет пожить без интернета. Здесь также можно увидеть северное сияние.

Еще одним перспективным туристическим местом эксперт назвал Республику Тыву с ее нетронутой природой и сложной экосистемой: пустыни, степи, альпийские луга, тундру, тайгу, ледники. Малыгин подчеркнул, что это любимый регион отпусков президента России.

И последним специалист назвал Бурятию со знаменитым Байкалом. В настоящее время там развиваются также паломнический, экологический и этнографический туризм, горные лыжи и гастротуры.

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