Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем
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Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем. Об этом сообщает корреспондент Bloomberg из пула Белого дома.
По словам журналистки, торговую сделку переговорщики предоставили Трампу.
Документ включает в себя отсрочку нового раунда пошлин на китайским импорт 15 декабря.
«Торговая встреча окончена, и президент согласовал сделку», --добавила она.
До этого сообщалось, что США и Китай договорились об условиях заключения первого этапа торговой сделки.
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