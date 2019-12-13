Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем. Об этом сообщает корреспондент Bloomberg из пула Белого дома.

По словам журналистки, торговую сделку переговорщики предоставили Трампу.

Документ включает в себя отсрочку нового раунда пошлин на китайским импорт 15 декабря.

«Торговая встреча окончена, и президент согласовал сделку», --добавила она.

До этого сообщалось, что США и Китай договорились об условиях заключения первого этапа торговой сделки.

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