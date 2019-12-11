Трамп объяснил, что принесет улучшение отношений США и России

Президент США Дональд Трамп рассказал, какую пользу принесет улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

Такое заявление американский лидер сделал во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым

Глава США считает, что улучшение отношений с Россией поможет расширить торговлю между двумя странами.

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