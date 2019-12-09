Роспотребнадзор рассказал о новомом виде мошенничества

В Роспотребнадзоре рассказали о новом виде мошенничества – постановления, выданные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении штрафа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, мошенники рассылают по почте постановления о назначении административного наказания с требованием заплатить штраф, вынесенным якобы территориальными органами Роспотребнадзора.

Отмечается, что реквизиты для оплаты штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в случае сомнения в правильности требования об уплате административного штрафа необходимо обратиться в местный орган Роспотребнадзора.

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