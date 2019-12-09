В США хотят одобрить проект санкций против «Северного потока-2» до 2020 года

Американский конгресс намеревается утвердить проект, в котором будут включены санкционные меры против российского газопровода «Северный поток-2», до Нового года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет об утверждении оборонного бюджета США на 2020 год. В проекте прописаны положения, включающие санкции против компаний и лиц, связанных с «Северным потоком-2».

Планируется, что станции должны одобрить в Соединенных Штатах до 20 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обещание Путина: «Северный поток — 2» не убьет Украину

— «Давайте работать»: «Северный поток — 2» вышел на финиш

— В США признались в неспособности остановить «Северный поток-2»