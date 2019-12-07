Белоруссия не просит у России дешевые нефть и газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не просит у России дешевые нефть и газ. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путины по вопросам интеграции стран, Лукашенко заявил, что белорусская сторона предлагает обеспечить равные условия для всех предприятий.

Лидер Белоруссии отметил, что страна готова закупать газ по $200 и нефть дороже $63, но для конкурирующих предприятий должны быть установлены такие же цены.

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