Белоруссия не просит у России дешевые нефть и газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не просит у России дешевые нефть и газ. Об этом сообщает ТАСС.
Во время встречи с президентом России Владимиром Путины по вопросам интеграции стран, Лукашенко заявил, что белорусская сторона предлагает обеспечить равные условия для всех предприятий.
Лидер Белоруссии отметил, что страна готова закупать газ по $200 и нефть дороже $63, но для конкурирующих предприятий должны быть установлены такие же цены.
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