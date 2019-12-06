Путин заверил, что транзит газа через Украину будет сохранен

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то, что компании России и Украины смогут достичь консенсуса по транзиту газа в страны Европы. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что с украинской стороной в данный момент ведутся переговоры. Они проходят в Вене.

При этом, по его мнению, обе страны парируют запросными позициями, которые довольно сложно воплотить в реальность.

«Но, надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения», — произнес Путин.

Он также добавил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2» не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину.

Эти слова российский лидер произнес в ходе встречи с представителями бизнеса Германии. Глава объяснил это тем, что данный вопрос заключается не в территории, а в экономической целесообразности.