ТАСС: провинившихся солдат ВСУ стали чаще привязывать к деревьям и избивать

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) стали чаще применять пытки по отношению к провинившимся бойцам. Военнослужащих, совершивших проступки, привязывают к деревьям и избивают, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По информации источника, так называемые «деревья правды», о которых ранее не раз упоминали, в том числе, пленные украинские солдаты, стали самым распространенным видом наказания в украинской армии.

Собеседник агентства утверждает, что такой метод воздействия на военных применялся в ВСУ за отказ от выполнения приказов во время вторжения в Курскую область. Упоминания о «деревьях правды» ранее встречались, в частности, в рассказах пленного военнослужащего ВСУ из 225-го отдельного штурмового полка, сделанных в сентябре 2025 года.

До этого украинское издание «Страна.ua» разместило в своем Telegram-канале видеозапись, демонстрирующую издевательства над мобилизованными гражданами Украины в одном из учебных центров ВСУ.

Ранее МИД РФ пообещал раскрыть имена медиков, которые пытали российских солдат в плену.