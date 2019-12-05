Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как заявили в компании, товары, созданные для России, делались по законам ЕАЭС. В ассоциации расценили выводы проверки ФАС, как поддержку «потребительского мифа» о том, что товары лучше в других странах.

Также компания хочет узнать у службы, по каким критериям сравнивались товары.

Стоит отметить, что проверка была проведена совместно с Роспотребнадзором. Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами. По мнению ФАС, такие нарушения противоречат закону «О защите конкуренции», поскольку покупатель ориентируется на зарубежные бренды в ущерб российским.

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