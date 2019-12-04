Кабмин Украины продлил действие пошлин на товары из России
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Кабинет министров Украины продлил действие пошлин на товары из России до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем аккаунте на Facebook.
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия России», — написал парламентарий.
В мае 2019 года правительство Украины ввело специальные пошлины на российские товары. Применение пошлин началось с 1 августа.