Кабмин Украины продлил действие пошлин на товары из России

Кабинет министров Украины продлил действие пошлин на товары из России до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем аккаунте на Facebook.

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия России», — написал парламентарий.

В мае 2019 года правительство Украины ввело специальные пошлины на российские товары. Применение пошлин началось с 1 августа.