Жители США установили рекорд, потратив на онлайн-шоппинг $7,4 млрд в «Черную пятницу»

Жители США потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-шоппинг в «Черную пятницу». Об этом сообщает CNBC со ссылкой на статистические данные Adobe Analytics.

Отмечается, что показатели этого года стали больше на $1 млрд по сравнению с 2018 годом. Так, в прошлом году на «Черную пятницу» жители США потратили $6,22 млрд, из которых $2 млрд были потрачены на покупки, сделанные с помощью смартфона. В этом году через смартфон товары были куплены на $2,9 млрд.

При этом абсолютный рекорд был поставлен в прошлогодний «киберпонедельник». Тогда в интернет-магазинах было куплено на $7,9 млрд. По прогнозам аналитиков, в этомгоду рекорд будет побит и составит $9,4 млрд.

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