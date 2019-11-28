Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» вступает в силу 28 ноября
28 ноября выступает в силу разрешение Датского королевства на строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA).
Как отмечается, оператор газопровода Nord Stream 2 AG с этого дня может начинать прокладку датского участка.
«Срок подачи апелляции заканчивается 27 ноября 2019 года в 23.59. Компания 28 ноября может начать действовать согласно разрешению, если она выполнила соответствующие условия», -. говорится в сообщении.
Главы «Газпрома» Алексей Миллер считает, что прокладка у Дании может затянуться на пять недель. По его мнению, для того, чтобы достроить газопровод, Nord Stream 2 AG необходимо завершить свои работы в более короткий срок.
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