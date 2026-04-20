В Болгарии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным экзитпола, лидирует партия бывшего президента Румена Радева, которого называют пророссийским кандидатом. Его «Прогрессивная Болгария» опережает партию экс-премьера Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии».

Партия бывшего президента Болгарии Румена Радева, которого считают пророссийским политиком, одерживает победу на выборах и, возможно, получит парламентское большинство. Согласно данным экзитпола, проведенного софийской компанией Alpha Research, «Прогрессивная Болгария» Радева получит около 40% голосов и опередит партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова, которая набирает около 16%.

«Прогрессивная Болгария одержала убедительную победу. Это победа надежды над недоверием, победа свободы над страхом и, наконец, если хотите, победа морали», — заявил Радев, комментируя результаты экзитполов на пресс-конференции.

Радев, евроскептик и бывший летчик-истребитель, выступающий против военной поддержки Украины, ушел с поста президента в январе, чтобы участвовать в парламентских выборах. Они состоялись после того, как массовые протесты вынудили предыдущее правительство уйти в отставку в декабре.

Как пишет Reuters,

Радев «воспользовался волной недовольства политической нестабильностью в балканской стране с населением 6,5 млн человек, где избиратели устали от коррупции и партий-ветеранов, которые доминируют в политике десятилетиями».

По оценкам Alpha Research, явка избирателей за час до окончания голосования составляла 47%, что выше показателя в 39% на последних выборах в октябре 2024 года. Окончательные результаты ожидаются в понедельник.

Критика Европы

В ходе предвыборной кампании Радев сравнивал себя с экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном , когда говорил об улучшении отношений с Москвой и возобновлении свободного потока российской нефти и газа в Европу. Радев также критиковал Евросоюз за чрезмерную зависимость от возобновляемых источников энергии.

Он заявил о готовности сотрудничать в области судебной реформы с проевропейской реформистской коалицией «Мы продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (PP-DB), которая заняла третье место в опросах Alpha Research на выходе с избирательных участков с результатом 11,3%. Радев также отметил, что в парламенте из 240 мест рассматривается вариант формирования правительства меньшинства.

«Болгария приложит усилия, чтобы продолжить свой европейский путь», — сказал лидер «Прогрессивной Болгарии».

«Но сильная Болгария и сильная Европа нуждаются в прагматизме, потому что Европа стала жертвой собственного стремления быть моральным лидером в мире без правил», — считает Радев.

Борисов из партии ГЕРБ, судя по всему, признал поражение в сообщении на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), но добавил предостережение: «Победить на выборах — это одно, а управлять страной — совсем другое. Выборы определяют, кто придет первым, а переговоры — кто будет управлять».