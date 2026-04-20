Путин встретился с губернатором Пензенской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Особое внимание уделено результатам инвестиций в отрасли сельского хозяйства. Так, в регионе планируется увеличить производство мяса индейки. В Пензенской области фиксирует максимально низкий уровень безработицы.

Мельниченко рассказал Путину о проекте реконструкции пензенского аэропорта, объем инвестиций — более 5 млрд рублей.

«Есть уже проект, это порядка 10 тысяч квадратных метров, это 700 тысяч человек в год, которых мы будем перевозить», — сказал он.

До этого Путин встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Российский лидер обратил внимание на снижение объемов сельхоз производства в регионе. Как уточнил кубанский губернатор, в регионе собрали 11 млн 200 тыс. тонн зерна из-за возвратных заморозков и последовавшей засухи, что привело к снижению показателей.

Ранее Путин встретился с губернатором Ивановской области.