Кинокомпания Андреасяна опровергла наличие долга в 6 млрд рублей

«К.Б.А»: 5,9 млрд — не кредиты, а рабочие долги перед партнерами
В кинокомпании братьев Андреасян опровергли в беседе с «Газетой.Ru» опровергли наличие кредитов почти на 6 млрд рублей.

17 апреля сообщалось, что задолженность по кредитам кинокомпании братьев Андреасян достигла 5,9 млрд рублей. Речь шла о долгах организации перед другими лицами. Также за фирмой якобы числился долг перед налоговой в размере 30 тыс. рублей.

В «К.Б.А» пояснили, что кредиторская задолженность, фигурирующая в отчетности, представляет собой стандартные рабочие обязательства перед партнерами, подрядчиками, государством и заказчиками по предоплатам за проекты.

«У компании нет и не было никаких кредитов — мы принципиально не работаем с заемными средствами. <...> Киноиндустрия, как и любой другой бизнес, работает по общим экономическим законам, учитывая при этом особенности производства и длительный цикл возврата инвестиций. Это нормальная часть бизнеса, и она не имеет отношения к кредитам или финансовым проблемам», — отметили представители.

Они также призвали не делать поспешных выводов о бизнесе на основании одного финансового показателя.

Ранее СМИ сообщили, что продюсерский центр Игоря Матвиенко терпит убытки в 38 млн рублей.

 
