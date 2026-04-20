«Уралвагонзавод» впервые показал архивные кадры испытаний Т-90С в джунглях

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

«Уралвагонзавод» впервые показал видео испытаний Т-90С в джунглях Малайзии

Концерн «Уралвагонзавод», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые обнародовал архивные видеоматериалы ходовых испытаний танка Т-90С, проведенных с 19 июня по 19 августа 2000 года в джунглях Малайзии. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Эта съемка сохранилась на старой видеокассете одного из инженеров-испытателей, который участвовал в тех событиях», — отмечается в сообщении.

Видео было обнаружено случайно при подготовке документального фильма к 25-летию контракта с Индией.

В концерне отметили, что испытания проходили летом 2000 года в условиях влажного тропического климата.

«Т-90С гоняет там, где, казалось бы, танкам не место: тропические джунгли, болота, малопроходимая местность», — указали в пресс-службе.

Перед этим машина прошла испытания в индийской пустыне Тар, после чего сразу совершила заезд протяженностью 1,3 тыс. километров по территории Малайзии. В компании подчеркнули, что Т-90 — не «паркетная» машина для военных парадов, а техника, способная эффективно действовать в условиях, где другие танки просто не пройдут.

В «Уралвагонзаводе» добавили, что в нулевых годах Т-90С прошел испытания в трех климатических зонах: во влажных тропиках и болотах Малайзии, в пустынях и высокогорьях Индии, а также в жаркой Саудовской Аравии. По данным концерна, ни один из конкурентов Т-90С не прошел полный цикл аналогичных испытаний, тогда как российский танк подтвердил работоспособность в широком диапазоне температур — вплоть до плюс 55 градусов.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!