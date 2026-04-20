«Уралвагонзавод» впервые показал архивные кадры испытаний Т-90С в джунглях

Концерн «Уралвагонзавод», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые обнародовал архивные видеоматериалы ходовых испытаний танка Т-90С, проведенных с 19 июня по 19 августа 2000 года в джунглях Малайзии. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Эта съемка сохранилась на старой видеокассете одного из инженеров-испытателей, который участвовал в тех событиях», — отмечается в сообщении.

Видео было обнаружено случайно при подготовке документального фильма к 25-летию контракта с Индией.

В концерне отметили, что испытания проходили летом 2000 года в условиях влажного тропического климата.

«Т-90С гоняет там, где, казалось бы, танкам не место: тропические джунгли, болота, малопроходимая местность», — указали в пресс-службе.

Перед этим машина прошла испытания в индийской пустыне Тар, после чего сразу совершила заезд протяженностью 1,3 тыс. километров по территории Малайзии. В компании подчеркнули, что Т-90 — не «паркетная» машина для военных парадов, а техника, способная эффективно действовать в условиях, где другие танки просто не пройдут.

В «Уралвагонзаводе» добавили, что в нулевых годах Т-90С прошел испытания в трех климатических зонах: во влажных тропиках и болотах Малайзии, в пустынях и высокогорьях Индии, а также в жаркой Саудовской Аравии. По данным концерна, ни один из конкурентов Т-90С не прошел полный цикл аналогичных испытаний, тогда как российский танк подтвердил работоспособность в широком диапазоне температур — вплоть до плюс 55 градусов.

Ранее «Ростех» сравнил российские и западные танки по устойчивости к попаданиям.