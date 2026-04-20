В Оку возле нижегородских пляжей могут попасть тонны пестицидов

Жители Нижегородской области нашли гнилые контейнеры с пестицидами в 30 м от Оки

В районе бывшего Дзержинского грузового порта за Юрьевцем в Нижегородской области найдены три крупных контейнера с гниющими мешками неизвестного вещества, напоминающего ДДТ или гексахлоран. Они могут попасть в воды Оки и спровоцировать экологическую катастрофу, сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» со ссылкой на посты местных жителей в соцсетях.

Обеспокоенные люди самостоятельно осмотрели территорию и обнаружили, что контейнеры, ворота которых заварены стальными листами, прогнили в других местах. Внутри лежат мешки с химикатами, от которых, по оценке очевидцев, исходит характерный резкий запах, присущий пестицидам или инсектицидам, причем чувствуется он задолго до приближения к контейнерам.

Авторы постов считают, что там складировано несколько десятков тонн хлорорганических соединений, которые находятся всего в 30 метрах от берега Оки, а ниже по течению расположены Автозаводской район Нижнего Новгорода и Стригинские пляжи.

«Травитесь, людишки!! Мы вам рак привезли и спрятали в кустах», — эмоционально написал автор поста, обнаруживший контейнеры.

Дзержинск еще с советских времен был крупным центром отечественной химической промышленности, в местном грузовом порту складировались крупные партии химикатов.

Ранее в Нижегородской области глава фирмы незаконно захоронил 300 кубометров пестицидов.