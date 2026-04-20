Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

«Мало кто в это верит»: Григорий Лепс отказался от алкоголя

Певец Григорий Лепс заявил, что бросил пить из-за проблем со здоровьем
Пресс-служба Альфа-Банка

Певец Григорий Лепс признался, что принял решение серьезно изменить свою жизнь, чтобы поправить здоровье. Его слова передает «СтарХит».

По словам артиста, он перестал пить алкоголь, поскольку его употребление «уже сказывалось на здоровье».

«Где‑то на Рождество прекратил это дело, и, хотя не было никаких серьезных загулов, я несколько дней не выходил из дома — дня три. В общем, со всем покончено», — сказал он.

Лепс понадеялся, что новый образ жизни станет привычкой. Он признался, что также планирует пробежать дистанцию в 65 километров в следующем году в честь своего юбилея.

«К сожалению, мало кто в это верит. За мной всегда едет машина с лекарствами, с водой — мало ли что. Так что это довольно сложно, и к этому нужно готовиться», — отметил артист.

Накануне стало известно, что Лепс принял решение взять на воспитание трех детей из детского дома. Он отметил, что располагает необходимыми условиями для воспитания детей:в его продюсерском центре есть три просторные комнаты, которые будут полностью оборудованы для проживания, и добавил, что намерен юридически оформить отношения с воспитанниками.

Ранее в Госдуме Лепсу посоветовали не усыновлять троих детей, а жениться.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!