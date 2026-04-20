«Мало кто в это верит»: Григорий Лепс отказался от алкоголя

Певец Григорий Лепс признался, что принял решение серьезно изменить свою жизнь, чтобы поправить здоровье. Его слова передает «СтарХит».

По словам артиста, он перестал пить алкоголь, поскольку его употребление «уже сказывалось на здоровье».

«Где‑то на Рождество прекратил это дело, и, хотя не было никаких серьезных загулов, я несколько дней не выходил из дома — дня три. В общем, со всем покончено», — сказал он.

Лепс понадеялся, что новый образ жизни станет привычкой. Он признался, что также планирует пробежать дистанцию в 65 километров в следующем году в честь своего юбилея.

«К сожалению, мало кто в это верит. За мной всегда едет машина с лекарствами, с водой — мало ли что. Так что это довольно сложно, и к этому нужно готовиться», — отметил артист.

Накануне стало известно, что Лепс принял решение взять на воспитание трех детей из детского дома. Он отметил, что располагает необходимыми условиями для воспитания детей:в его продюсерском центре есть три просторные комнаты, которые будут полностью оборудованы для проживания, и добавил, что намерен юридически оформить отношения с воспитанниками.

Ранее в Госдуме Лепсу посоветовали не усыновлять троих детей, а жениться.