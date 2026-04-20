Экс-главе администрации Нижнего Новгорода вынесли приговор по делу о взятке

Суд заочно приговорил бывшего главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Об этом сообщает NN.RU.

По данным следствия, в период с 2012 по 2013 годы Кондрашов совместно со своим заместителем Владимиром Приваловым получил через посредников 17 млн рублей за содействие Мамуке Лосаберидзе в развитии бизнеса. Защита настаивает на невиновности бывшего чиновника, утверждая, что он не знал о взятках, которые проходили через его заместителя.

Кроме того, суд назначил Кондрашову штраф в размере 340 млн рублей в счет уплаты которого была арестована его коммерческая недвижимость на улице Рождественской, а также доли в фирмах и около 60 тысяч рублей на счете в банке.

Известно, что Кондрашов вместе с семьей бежал в США в 2018 году.

В марте председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал уголовное дело в отношении замглавы Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова, судьи Октябрьского районного суда города Ставрополя в отставке Тимура Набокова и замглавы Невинномысского городского суда в отставке Артема Сергеева. По данным следствия, их уличили в приготовлении к получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

Ранее отсидевший 12 лет экс-мэр Ярославля Урлашов заявил о планах вернуться в политику.

 
Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
