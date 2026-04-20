Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Добронравов признался, что ему редко предлагают серьезные роли из-за комедийных проектов

Актер Федор Добронравов признался, что редко получает предложения играть серьезные роли. Его слова передает «Газета.Ru».

На пресс-конференции, посвященной фильму «Семь верст до рассвета», Добронравов рассказал, что современное кино в основном продюсерское. По его словам, это ограничивает свободу режиссеров, поэтому ему боятся предлагать не комедийных героев.

«Раньше разрешали играть трагические роли. А сейчас — там не разрешили, тут не разрешили. Я еще спрашиваю режиссеров, а они говорят: «Ну, понимаете, вы в другом жанре слишком популярный». А Саша (Александр Андреев. — прим. «Газета.Ru») не побоялся. Он ничего не боялся и вел так, как ему как художнику казалось. И это прекрасно. Это не продюсерское кино. Некоторые говорят, что это кино не окупится. А мне кажется, что такого рода кино не должно окупаться или не окупаться. Оно воспитывает следующее поколение. Это не о прибыли и не об экономическом чуде», — заявил актер.

В фильме «Семь верст до рассвета» Федор Добронравов сыграл героя Матвея Кузьмина, повторившего подвиг Ивана Сусанина в годы Великой Отечественной войны. Актер признался, что согласился сниматься в проекте, не читая сценарий. Он рассказал, что никогда не отказывается от подобных картин, так как это для него святое.

«Я никогда не играл такого сурового человека, не приходилось. Режиссер говорил мне вообще не поднимать глаза — все исподлобья. Он такой был очень суровый человек, так о нем рассказывали односельчане. И я бедный супился там, стоял, на всех смотрел. Массовка перестала подходить ко мне фотографироваться, никто ко мне не подходил», — признался Добронравов.

Премьера фильма «Семь верст до рассвета» на больших экранах состоится 30 апреля.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!