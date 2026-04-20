Медведев рассказал о бойцах СВО, ставших депутатами «Единой России»

За последние три года депутатами «Единой России» избрали почти 1,5 тыс. участников спецоперации. Об этом заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает пресс-служба партии.

«Они пользуются безусловным авторитетом и доверием в своих городах и селах. Их нужно активно привлекать в работу местного самоуправления. Для кого-то это, кстати, может быть длинной карьерой, а кто-то останется в родных местах», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что фракция готова поддерживать бойцов, ставших депутатами.

В конце прошлого года секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ключевые вопросы поддержки участников специальной военной операции уже решены законодательно. Якушев отметил, что вопросы, которые будут возникать, также подлежат решению.

Также Путин поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после невозвращения военнослужащего из зоны СВО.

Ранее Путин поблагодарил предпринимателей за поддержку бойцов СВО.