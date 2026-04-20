Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Медведев рассказал о бойцах СВО, ставших депутатами «Единой России»

Дмитрий Медведев: 1,5 тыс. участников СВО стали депутатами от «Единой России»
«Единая Россия»

За последние три года депутатами «Единой России» избрали почти 1,5 тыс. участников спецоперации. Об этом заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает пресс-служба партии.

«Они пользуются безусловным авторитетом и доверием в своих городах и селах. Их нужно активно привлекать в работу местного самоуправления. Для кого-то это, кстати, может быть длинной карьерой, а кто-то останется в родных местах», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что фракция готова поддерживать бойцов, ставших депутатами.

В конце прошлого года секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ключевые вопросы поддержки участников специальной военной операции уже решены законодательно. Якушев отметил, что вопросы, которые будут возникать, также подлежат решению.

Также Путин поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после невозвращения военнослужащего из зоны СВО.

Ранее Путин поблагодарил предпринимателей за поддержку бойцов СВО.

 
Теперь вы знаете
Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!