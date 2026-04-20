Эколог объяснил «нефтяные дожди» в Туапсе

Так называемый «нефтяной дождь» в Туапсе после атаки украинских БПЛА на морской порт и возгорания инфраструктуры представляет собой горение нефти, в результате которого горючие вещества выделяются в атмосферу. Поскольку нефть с определенными примесями, часть веществ потом оседает обратно на землю. Людям в таких условиях стоит соблюдать личную гигиену. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергей Серов.

«Это не то, что нефтяные дожди, это из-за того, что при горении нефти выделяются в атмосферу горючие вещества сгоревшие, потом они оседают. Вот и все. Это как в Иране было то же <...> Мы дрова бросаем 10 килограммов, а угля получается, например, 200 граммов. То есть куда эти 9,5 килограмма улетают? Они улетают в атмосферу в виде сгоревшего тепла газов и других веществ, которые образуются при горении. Здесь то же самое. Нефть уже при горении нечистая. Пятно образуется в атмосфере, и все это разлетается в зависимости от высоты подъема», — отметил специалист.

Отвечая на вопрос об угрозе для экологии региона из-за «нефтяных дождей», Серов напомнил о необходимости личной гигиены на фоне такого загрязнения. При этом для надлежащей оценки угрозы для экологии необходимо знать концентрацию нефти и тех веществ, которые попали в атмосферу в результате горения.

Туапсе в ночь на 20 апреля оказался под массированной атакой беспилотников. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в морском порту произошло возгорание. На данный момент также известно, что обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу.

Местные СМИ сообщают, что после атаки БПЛА на Туапсе в городе зафиксировано выпадение странных черных капель, которые местные жители принимают за нефтяной дождь.

