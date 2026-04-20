Ученых удивил неожиданный факт о российских отцах

НИУ ВШЭ: мужчины в России становятся отцами в среднем в 32,2 года
В России средний возраст рождения первого ребенка вырос более чем на три года с начала 2000-х годов, однако по сравнению с другими странами отцы в стране остаются самыми молодыми. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Согласно последним данным, в среднем женщины в России становятся матерями в 29 лет, а мужчины — отцами в 32,2 года. В 2000 году эти показатели составляли 25,8 и 28,6 года соответственно.

Таким образом, за последние два десятилетия возраст матерей вырос на 3,2 года, а отцов — на 3,6 года. Разница между возрастом родителей увеличивалась до середины 2000-х, однако в последние годы начала сокращаться.

При этом Россия остается страной с наиболее молодыми родителями среди рассмотренных государств. Несмотря на это, разрыв между возрастом матери и отца — около 3,2 года — остается одним из самых высоких. Больше он только в Италии (3,6 года), тогда как, например, в Австралии не превышает двух лет.

Как отмечается в исследовании, демография традиционно изучала рождаемость преимущественно через женское население. Это связано как с особенностями сбора статистики, так и с устоявшимися социальными представлениями, в которых роль мужчины долгое время сводилась к обеспечению семьи.

«Интерес к рождаемости мужчин заметно вырос лишь в конце XX века, а сегодня он продолжает увеличиваться», — пояснила стажер-исследователь научно-учебной лаборатории социально-демографической политики НИУ ВШЭ Ангелина Зинина.

По ее словам, развитие демографических исследований требует более полной статистики, включая данные о возрасте отцов и суммарной рождаемости среди мужчин.

Авторы подчеркивают, что более точное понимание роли мужчин в демографических процессах позволит лучше оценивать тенденции рождаемости и формировать эффективную семейную политику.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

