Повышение пенсий в мае 2026 года: кому и на сколько поднимут выплаты

Кто получит повышенную пенсию с 1 мая 2026 года и почему

В мае некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. В отличие от индексации пенсий в январе и апреле, это повышение коснется лишь некоторых категорий граждан. У кого и на сколько вырастут пенсии в мае, когда ждать прибавки работающим пенсионерам и как можно повлиять на размер своей будущей пенсии — в материале «Газеты.Ru».

Кому поднимут пенсии в мае 2026 года

В 2026 году в России выплаты пенсионерам индексировали уже дважды. В январе страховые пенсии выросли на 7,6%, а два месяца спустя, в апреле, на 6,8% были повышены социальные пенсии. На днях депутаты Госдумы РФ напомнили о том, что некоторые россияне получат доплату к пенсии еще и в мае.

Повышенные выплаты получат граждане, у которых в апреле возникло право на перерасчет пенсии или дополнительные надбавки, пояснила «Газете.Ru» директор департамента АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» Юлия Ипанова. Она отметила, что эта мера не будет носить массовый характер, а затронет лишь отдельные категории граждан.

Повышенные пенсии в мае получат:

* граждане, достигшие 80 лет, а также лица с установленной I группой инвалидности. В этих случаях фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза: с суммы около 9,6 тыс. рублей до примерно 19,2 тыс. рублей. Дополнительно может назначаться надбавка на уход — около 1,4 тыс. рублей. При этом основания (80 лет и инвалидность) не суммируются.

Пример Николай Матвеевич получает пенсию в размере 29 тыс. рублей. 9584,69 руб. из этой пенсии — фиксированная часть. В апреле 2026 года он отметил 80-летие. С мая он начнет получать повышенную пенсию с учетом надбавки в размере фиксированной части. Его пенсия составит 29 000 + 9584,69 = 38 584,69 руб.

* Пенсионеры с иждивенцами. Для них доплата составляет около 3,2 тыс. рублей за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем за трех иждивенцев.

Пример Ольга Валерьевна родилась в 1963 году. В 2026 году она вышла на пенсию. Ей назначен средний размер страховой пенсии по старости — 27 тыс. рублей. У пенсионерки есть сын — студент первого курса. Ольга Валерьевна подала в СФР заявление и справку из вуза для получения надбавки. Женщине назначили выплату за одного иждивенца — 3194,90 руб. Теперь она получает повышенную пенсию: 27 000 + 3194,9 = 30 194,9 руб. Надбавка к пенсии будет выплачиваться до того момента, когда сын пенсионерки окончит вуз.

* Граждане с «сельским» стажем от 30 лет. Доплата составляет около 25% фиксированной выплаты.

* Пенсионеры с «северным» стажем. Фиксированная выплата увеличивается на 30 или 50% в зависимости от территорий и стажа.

* Бывшие члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Им надбавка положена при выслуге не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Если увольнение произошло по состоянию здоровья, требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Доплаты рассчитываются в индивидуальном порядке.

* Бывшие работники угольной промышленности. Доплаты положены тем, кто не менее 25 лет работал полный рабочий день на добыче угля и сланца или на строительстве шахт. Для некоторых специальностей минимальный стаж снижен до 20 лет. Доплаты рассчитываются в индивидуальном порядке.

* Участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Право на единоразовую федеральную выплату к пенсии возникает у них накануне Дня Победы. До 9 мая эта категория граждан получит дополнительно 10 тыс. рублей. Также в разных регионах страны действуют местные выплаты ветеранам ко Дню Победы.

Когда повысят пенсии работающим пенсионерам

Для работающих пенсионеров действует отдельный механизм увеличения выплат, который реализуется ежегодно в августе, напомнила Юлия Ипанова.

С 1 августа 2026 года будет проведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий с учетом страховых взносов, которые работодатели уплачивали за пенсионеров в 2025 году. В период работы пенсионер продолжает формировать индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), и они учитываются при корректировке размера пенсии.

Важно понимать, что речь идет не об индексации, а именно о перерасчете. Юлия Ипанова директор департамента НПФ ГАЗФОНД ПН

Размер прибавки зависит от количества накопленных коэффициентов и носит индивидуальный характер.

При этом эксперт напомнила о законодательном пределе для работающих пенсионеров — не более трех ИПК в год. С учетом стоимости одного коэффициента в 2026 году — 156,76 рубля — максимальная прибавка может составить 470,28 рубля.

«Перерасчет производится автоматически и распространяется только на тех пенсионеров, за которых уплачивались страховые взносы, то есть при условии официальной занятости», — добавила Юлия Ипанова.

Как повлиять на размер своей будущей пенсии

О пенсионном обеспечении стоит задуматься еще во время своей трудовой деятельности. В отделении СФР по г. Москве и Московской области напоминают, что официальная белая зарплата — это главный фактор, который влияет на размер пенсии, так как в страховой стаж засчитываются только те периоды работы, за которые работодателем начислялись и уплачивались страховые взносы в Социальный фонд РФ.

Чем выше зарплата и продолжительнее общий стаж, тем выше будет размер страховой пенсии по старости. Если взносы не начисляются вовсе, то время работы в страховой стаж не засчитывается. Информацию о своих пенсионных правах, в том числе о своем стаже, можно отслеживать самостоятельно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на портале «Госуслуги». Отделение СФР по г. Москве и Московской области

Кроме того, все большую роль играют добровольные инструменты формирования дохода.

«В частности, программа долгосрочных сбережений позволяет формировать дополнительный капитал вне зависимости от страхового стажа и количества ИПК», — отметила Юлия Ипанова.

Такие инструменты дополняют страховую пенсию и расширяют возможности финансового планирования за счет:

* участия государства в течении 10 лет в формировании накоплений посредством государственного софинансирования до 36 тыс. рублей в год при выполнении условий программы;

* возможности получения налогового вычета до 88 тыс. рублей, для граждан, которые являются плательщиками НДФЛ;

* более гибких условий использования средств, включая возможность получения выплат при наступлении особых жизненных ситуаций.

В результате, по словам эксперта, пенсионные накопления приобретают гибридный формат: базовая часть формируется через страховую пенсию, являющуюся частью системы обязательного пенсионного страхования, а дополнительный доход может формироваться за счет добровольных накоплений самого человека.