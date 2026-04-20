Повышение пенсий в мае 2026 года: кому и на сколько поднимут выплаты

Кому поднимут пенсии в мае 2026 года
В 2026 году в России выплаты пенсионерам индексировали уже дважды. В январе страховые пенсии выросли на 7,6%, а два месяца спустя, в апреле, на 6,8% были повышены социальные пенсии. На днях депутаты Госдумы РФ напомнили о том, что некоторые россияне получат доплату к пенсии еще и в мае.
Повышенные выплаты получат граждане, у которых в апреле возникло право на перерасчет пенсии или дополнительные надбавки, пояснила «Газете.Ru» директор департамента АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» Юлия Ипанова. Она отметила, что эта мера не будет носить массовый характер, а затронет лишь отдельные категории граждан.
Повышенные пенсии в мае получат:
* граждане, достигшие 80 лет, а также лица с установленной I группой инвалидности. В этих случаях фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза: с суммы около 9,6 тыс. рублей до примерно 19,2 тыс. рублей. Дополнительно может назначаться надбавка на уход — около 1,4 тыс. рублей. При этом основания (80 лет и инвалидность) не суммируются.
Николай Матвеевич получает пенсию в размере 29 тыс. рублей. 9584,69 руб. из этой пенсии — фиксированная часть.
В апреле 2026 года он отметил 80-летие. С мая он начнет получать повышенную пенсию с учетом надбавки в размере фиксированной части.
Его пенсия составит 29 000 + 9584,69 = 38 584,69 руб.
* Пенсионеры с иждивенцами. Для них доплата составляет около 3,2 тыс. рублей за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем за трех иждивенцев.
Ольга Валерьевна родилась в 1963 году. В 2026 году она вышла на пенсию. Ей назначен средний размер страховой пенсии по старости — 27 тыс. рублей.
У пенсионерки есть сын — студент первого курса. Ольга Валерьевна подала в СФР заявление и справку из вуза для получения надбавки. Женщине назначили выплату за одного иждивенца — 3194,90 руб.
Теперь она получает повышенную пенсию: 27 000 + 3194,9 = 30 194,9 руб. Надбавка к пенсии будет выплачиваться до того момента, когда сын пенсионерки окончит вуз.
* Граждане с «сельским» стажем от 30 лет. Доплата составляет около 25% фиксированной выплаты.
* Пенсионеры с «северным» стажем. Фиксированная выплата увеличивается на 30 или 50% в зависимости от территорий и стажа.
* Бывшие члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Им надбавка положена при выслуге не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Если увольнение произошло по состоянию здоровья, требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Доплаты рассчитываются в индивидуальном порядке.
* Бывшие работники угольной промышленности. Доплаты положены тем, кто не менее 25 лет работал полный рабочий день на добыче угля и сланца или на строительстве шахт. Для некоторых специальностей минимальный стаж снижен до 20 лет. Доплаты рассчитываются в индивидуальном порядке.
* Участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Право на единоразовую федеральную выплату к пенсии возникает у них накануне Дня Победы. До 9 мая эта категория граждан получит дополнительно 10 тыс. рублей. Также в разных регионах страны действуют местные выплаты ветеранам ко Дню Победы.
Когда повысят пенсии работающим пенсионерам
Для работающих пенсионеров действует отдельный механизм увеличения выплат, который реализуется ежегодно в августе, напомнила Юлия Ипанова.
С 1 августа 2026 года будет проведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий с учетом страховых взносов, которые работодатели уплачивали за пенсионеров в 2025 году. В период работы пенсионер продолжает формировать индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), и они учитываются при корректировке размера пенсии.
Важно понимать, что речь идет не об индексации, а именно о перерасчете.
Размер прибавки зависит от количества накопленных коэффициентов и носит индивидуальный характер.
При этом эксперт напомнила о законодательном пределе для работающих пенсионеров — не более трех ИПК в год. С учетом стоимости одного коэффициента в 2026 году — 156,76 рубля — максимальная прибавка может составить 470,28 рубля.
«Перерасчет производится автоматически и распространяется только на тех пенсионеров, за которых уплачивались страховые взносы, то есть при условии официальной занятости», — добавила Юлия Ипанова.
Как повлиять на размер своей будущей пенсии
О пенсионном обеспечении стоит задуматься еще во время своей трудовой деятельности. В отделении СФР по г. Москве и Московской области напоминают, что официальная белая зарплата — это главный фактор, который влияет на размер пенсии, так как в страховой стаж засчитываются только те периоды работы, за которые работодателем начислялись и уплачивались страховые взносы в Социальный фонд РФ.
Чем выше зарплата и продолжительнее общий стаж, тем выше будет размер страховой пенсии по старости. Если взносы не начисляются вовсе, то время работы в страховой стаж не засчитывается. Информацию о своих пенсионных правах, в том числе о своем стаже, можно отслеживать самостоятельно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на портале «Госуслуги».
Кроме того, все большую роль играют добровольные инструменты формирования дохода.
«В частности, программа долгосрочных сбережений позволяет формировать дополнительный капитал вне зависимости от страхового стажа и количества ИПК», — отметила Юлия Ипанова.
Такие инструменты дополняют страховую пенсию и расширяют возможности финансового планирования за счет:
* участия государства в течении 10 лет в формировании накоплений посредством государственного софинансирования до 36 тыс. рублей в год при выполнении условий программы;
* возможности получения налогового вычета до 88 тыс. рублей, для граждан, которые являются плательщиками НДФЛ;
* более гибких условий использования средств, включая возможность получения выплат при наступлении особых жизненных ситуаций.
В результате, по словам эксперта, пенсионные накопления приобретают гибридный формат: базовая часть формируется через страховую пенсию, являющуюся частью системы обязательного пенсионного страхования, а дополнительный доход может формироваться за счет добровольных накоплений самого человека.