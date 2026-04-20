Россиянам рассказали, как сказывается на детях уход отца из семьи

Развод родителей и уход отца из семьи может причинить колоссальную боль ребенку, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, дети могут винить самих себя в разводе родителей.

«Тема очень серьезная, и для ребенка папа и мама очень важны. Ребенок вдруг осознает, что папа больше не приходит домой и теперь живет в другом месте. И хорошо, если папа выходит на связь, разговаривает по телефону, встречается с ребенком, заботится — тогда можно действительно минимизировать травму. Но когда папа вовсе исчезает из жизни ребенка, то это накладывает серьезнейшие переживания, но прежде всего ребенок чувствует себя покинутым, ненужным. Иногда захватывает чувство вины: «я виноват, что родители развелись». Ребенок может чувствовать, что он больше не нужен. Особенно, если мама и папа сильно поругались — и теперь мама требует ребенка принять ее сторону, отказаться от общения с отцом, например. В таком случае ребенок чувствует себя заложником ситуации, ему нужно выбрать одного из любимых людей», — пояснила эксперт.

Наумова подчеркнула, что родители не должны втягивать детей в свои проблемы. Психолог отметила, что развод может серьезно сказаться и на дальнейшей судьбе ребенка.

«А на самом деле оба родителя для ребенка важны. И это очень ломающий момент. Иногда мама начинает объединяться с ребенком в коалицию и [настраивает против отца]. Это тоже негативно сказывается, и в дальнейшем ребенок может расти неуверенным в себе, сомневающимся в позиции мужской. Если растет мальчик, то может быть какая-то сложность в том, чтобы держать себя как мужчина, отстаивать границы, защищать себя. У ребенка может быть больше как-то женских черт от мамы взято, а папины черты отвергнуты. Могут возникнуть сложности в построении семейных отношений, может оставаться страх, что семья — распадется, и тогда взрослый уже мужчина может бояться, что вдруг он будет плохим отцом. Таким образом, может отказываться неосознанно от создания семьи и от рождения детей», — уточнила она.

Важно объяснить ребенку, что родители продолжат его любить, добавила специалист.

«Очень важно, чтобы родители ребенку рассказывали друг про друга только хорошее. Не надо ребенка затягивать в этот ворох переживаний, боли и грязи, которая его не касается. Мама и папа поссорились и больше не любят друг друга — но ребенка они любят и будут любить. Всегда важно, чтобы родители продолжали общаться с ребенком. Очень важно позволить ребенку ходить к психологу, работать с травматизацией, чтобы суметь во взрослой жизни создать семью и родить детей», — заключила психолог.

