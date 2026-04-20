Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 30 беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за восемь часов перехватили более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в трех регионах страны. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

По информации военного ведомства, с 8:00 до 15:00 мск были сбиты 33 дрона в Белгородской, Курской областях, Крыму и над Черным морем.

Днем 20 апреля четыре человека пострадали в Курской области в результате атаки беспилотника на территорию агрофирмы в Хомутовском районе. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в понедельник в Туапсе в результате падения фрагментов БПЛА была повреждена газовая труба, не менее 10 домов, четыре социально-значимых объекта, три административных здания. Известно также о двух пострадавших, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью.

