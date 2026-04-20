В США назвали «Искандер-К» серьезной угрозой для ключевых целей НАТО

MWМ: российские «Искандеры-К» могут создать серьезные проблемы НАТО
Западным странам стоит бояться российских «Искандеров-К», поскольку в случае полномасштабной войны они создают для тыловых объектов НАТО еще большую угрозу, чем «Искандер-М». Об этом пишет Military Watch Magazine.

«И хотя его часто затмевает комплекс «Искандер-М», оснащенный баллистическим ракетами <…>, угроза, которую он создает для тыловых объектов стран НАТО в случае полномасштабной войны, может оказаться гораздо серьезнее», — отмечается в публикации.

Издание обращает внимание, что у «Искандер-К» много преимуществ. Кроме возможности летать на большие дальности, система обладает малой заметностью и способностью преодолевать системы ПВО, следуя по сложным траекториям на малой высоте с учетом рельефа местности.

В статье говорится, что ситуация для альянса ухудшается еще и тем, что из-за продолжительного конфликта на Украине оказались сильно истощены средства противовоздушной обороны (ПВО) стран-членов НАТО. В то же время США тоже снизили свои запасы средств ПВО из-за кампании против Ирана.

До этого начальник пресс-центра группировки российских войск «Север» Василий Межевых рассказал, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» группировки российских войск «Север» уничтожил площадку, а также склады с ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Нежина Черниговской области.

Ранее летящую над Киевом ракету комплекса «Искандер» засняли на видео.

 
