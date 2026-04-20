Дроны ВСУ второй раз за неделю атаковали Туапсе. В порту начался пожар, погиб человек

Губернатор Кондратьев: в Туапсе из-за удара ВСУ погиб человек
Ночная атака беспилотников на черноморское побережье обернулась пожаром и жертвами в Туапсе. В морском порту после удара БПЛА началось возгорание, погиб один человек, еще один получил ранения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Обломки повредили здания и газовую трубу, на месте работают экстренные службы. Подробнее о последствиях атаки — в материале «Газеты.Ru».

Туапсе в ночь на 20 апреля снова оказался под массированной атакой беспилотников. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате удара, по предварительным данным, погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
По словам главы региона, после атаки в морском порту начался пожар.

«В морском порту произошло возгорание. На данный момент также известно, что обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу», — написал губернатор.

Жители Туапсе, Геленджика и Анапы в ночь атаки сообщали о серии взрывов — по их словам, над побережьем работали средства ПВО. По свидетельствам очевидцев, после полуночи прозвучали десятки взрывов: беспилотники перехватывали и сбивали в разных районах Черноморского побережья.

Ночью 20 апреля Росавиация вводила дополнительные ограничения на работу аэропортов Краснодара и Геленджика, однако уже в 05:26 мск их отменили.

На местах падения фрагментов БПЛА работают оперативные и специальные службы. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко подтвердил, что на морском терминале зафиксированы очаги возгорания, к их тушению подключили пожарные расчеты и спасателей.

Позже он сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников и заявил, что опасности для жителей и гостей округа больше нет. Одновременно Бойко призвал не приближаться к подозрительным предметам и при обнаружении обломков сразу звонить по номеру 112.

После атаки беспилотников в морском порту Туапсе зафиксировали повреждения транспортной инфраструктуры. В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что на место уже выехал транспортный прокурор Евгений Завалин.

Туапсе совсем недавно (16 апреля) подвергался массированной атаке. Из-за ударов беспилотников на нефтеналивном морском терминале начался пожар, его тушили около 3,5 суток. Нефтепродукты попали в реку, но разлив удалось локализовать благодаря установке боновых заграждений.

Два человека погибли во время атаки БПЛА на Кубань. Одна из них — девочка 14 лет

В результате удара 16 апреля беспилотник попал в жилой многоквартирный дом, погибли два человека — взрослая женщина и 14-летняя девочка, еще семерым потребовалась помощь врачей.

К 17 апреля экстренные службы завершили разбор завалов дома, но останки девочки так и не обнаружили. По словам матери, ее дочь находилась в комнате, куда упал БПЛА. После взрыва отец сам начал искать ребенка, но не смог добраться до комнаты, поскольку она была завалена. Комната выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края.

 
