Трампа предупредили об угрозе со стороны посредника в переговорах с Ираном

Президенту США Дональду Трампу не следует доверять Пакистану из-за отношений командующего ВС страны Асима Мунира с иранцами. Об этом заявил старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра «Фонд защиты демократий» Билл Роджио телеканалу Fox News.

По информации телеканала, Мунир, выступающий посредником между Вашингтоном и Тегераном, начал налаживать связи с Ираном, будучи главой военной разведки Пакистана в 2016 и 2017 годах. Он взаимодействовал с руководством страны, иранской разведкой и с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В материале говорится, что он по-прежнему остается фигурой, имеющей личные контакты и личные связи в иранских разведывательных службах и руководстве страны.

«Трампу не следует доверять пакистанцам. Пакистан был коварным «союзником» в Афганистане, поддерживая талибов (движение внесено в список террористических организаций), притворяясь при этом нашими друзьями. Связи Мунира с Корпусом стражей исламской революции должны стать серьезным тревожным сигналом для администрации Трампа», — сказал Роджио.

Новый раунд переговоров США и Ирана в пакистанской столице Исламабаде запланирован на 21 апреля.

