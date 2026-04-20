Обнаружен природный гормон, помогающий бороться с ожирением

Ученые Университета Оклахомы выяснили, что естественный гормон FGF21 способен обращать ожирение у мышей, воздействуя на определенные структуры мозга. Работа опубликована в журнале Cell Reports.

Ранее считалось, что этот гормон действует преимущественно через печень, однако новые данные показали: ключевая роль принадлежит мозгу. В частности, сигнал от FGF21 поступает в задний мозг — область, которая участвует в регуляции обмена веществ и аппетита.

Ученые установили, что гормон взаимодействует с такими структурами, как ядро одиночного пути и область пострема, которые затем передают сигнал в парабрахиальное ядро. Эта цепочка играет ключевую роль в снижении массы тела.

В отличие от популярных препаратов для похудения, действующих через снижение аппетита, FGF21 работает иначе — он усиливает метаболизм и помогает организму расходовать больше энергии.

Исследователи отмечают, что понимание этого механизма может помочь создать более точечные и безопасные методы лечения ожирения. Сейчас аналоги FGF21 уже проходят клинические испытания, в том числе для терапии MASH — тяжелой формы жировой болезни печени.

При этом ученые подчеркивают, что результаты получены на животных, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить их применимость для человека. По мнению авторов, открытие может стать основой для новых подходов к лечению ожирения и метаболических заболеваний, сочетая влияние на мозг и обмен веществ.

Ранее ученые выяснили, что ожирение по-разному влияет на мужчин и женщин.

 
