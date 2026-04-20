Медведев рассказал, с кем сражается Россия

Медведев призвал пресекать любую активность антироссийских сил
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал граждан пресечь любую активность антироссийских сил. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» политик сказал, что, где бы люди ни работали — на новых территориях страны, в центре России, на юге, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке или на Севере, — все они являются единой страной, которая сегодня находится на войне и сражается с теми, кто не хочет, чтобы она существовала.

«Поэтому мы обязаны победить и пресечь любую активность антироссийских сил, откуда бы она ни исходила и в чем бы ни выражалась», — сказал Медведев.

В марте генсек НАТО Марк Рютте в докладе за 2025 год написал, что Россия является «самой значительной» угрозой для НАТО и евроатлантического региона.

12 апреля президент США Дональд Трамп отметил, что американцы потратили «триллионы долларов на НАТО», чтобы помочь сходящим в альянс государствам «защититься от России». При этом он подчеркнул, что это «немного нелепо». Также в апреле Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «не боится» НАТО.

Ранее на Западе заявили, что Россия может ударить по странам Европы.

 
