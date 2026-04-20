Бывшая сеть пиццерий Pizza Hut терпит многомиллионные убытки

Бывшая сеть Pizza Hut в России закрыла 2025 год с убытком в 49 млн рублей

Бывшая сеть пиццерий Pizza Hut («ПиццаН») в 2025 году выручила 186,6 млн рублей, чистый убыток составил 49,1 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Сеть пиццерий «ПиццаН» принесла ООО «Ной-М» 49,1 млн рублей убытков в прошлом году. Компания уже третий год находится в минусе. Выручка организации за год упала на 20% и составила 186,6 млн рублей. Показатели компании стабильно падают уже два года, а убыток наблюдается с 2023 года», — сообщили в сервисе.

Pizza Hut — американская сеть пиццерий, основанная в 1958 году в штате Канзас. В России первое заведение сети открылось в марте 1990 года. В марте 2022 года компания-владелец брендов KFC и Pizza Hut Yum! Brands заявила о приостановке инвестиций и развития заведений в России. В июне 2022 года польский холдинг Amrest, владеющий Pizza Hut совместно с Yum! Brands, продал сеть пиццерий компании ООО «Ной-М».

В сервисе напомнили, что ООО «Ной-М» основано в феврале 2022 года. Выручка компании в 2025 году составила 186,6 млн рублей (233,3 млн в 2024 году). Убыток в 2025 году составил — 49,1 млн рублей, в 2024 году — 11,8 млн рублей.

