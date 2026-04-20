Глава МИД Нидерландов назвал «необратимым» вступление Украины в НАТО

Украина находится на «необратимом пути» к членству в НАТО, однако консенсуса по поводу принятия страны в альянс между его членами пока нет. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил глава МИД Нидерландов Том Берендсен.

«Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Мы поддерживаем этот курс, где это возможно. В то же время, для этого нужен консенсус между всеми союзниками, и очевидно, что такого консенсуса пока еще нет. Между тем правительство Нидерландов считает еще более важным как можно лучше поддерживать Украину в выполнении необходимых условий», — сказал он.

26 марта генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня. Он отметил, что путь Украины в альянс «существует», но он займет время, так как не все союзники пока поддерживают такой шаг. Также в марте посол Украины при НАТО Алена Гетманчук назвала вступление Украины в альянс лучшей гарантией безопасности для России.

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «основным» желанием Киева будет вступление в НАТО, однако Украина готов отказаться от этого при условии получения гарантий безопасности от стран Запада. В том же месяце президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России.

Ранее Лавров заявил о кризисе в НАТО.