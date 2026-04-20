Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Глава МИД Нидерландов назвал «необратимым» вступление Украины в НАТО

Министр Берендсен: Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО
Virginia Mayo/AP

Украина находится на «необратимом пути» к членству в НАТО, однако консенсуса по поводу принятия страны в альянс между его членами пока нет. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил глава МИД Нидерландов Том Берендсен.

«Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Мы поддерживаем этот курс, где это возможно. В то же время, для этого нужен консенсус между всеми союзниками, и очевидно, что такого консенсуса пока еще нет. Между тем правительство Нидерландов считает еще более важным как можно лучше поддерживать Украину в выполнении необходимых условий», — сказал он.

26 марта генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня. Он отметил, что путь Украины в альянс «существует», но он займет время, так как не все союзники пока поддерживают такой шаг. Также в марте посол Украины при НАТО Алена Гетманчук назвала вступление Украины в альянс лучшей гарантией безопасности для России.

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «основным» желанием Киева будет вступление в НАТО, однако Украина готов отказаться от этого при условии получения гарантий безопасности от стран Запада. В том же месяце президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России.

Ранее Лавров заявил о кризисе в НАТО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!