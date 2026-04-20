В Госдуме дали совет желающему усыновить троих детей Лепсу

Пресс-служба Альфа-Банка

Мужчине, желающему завести семью, следует жениться, а не усыновлять детей из приюта, тем более, что по закону сделать это очень сложно – даже деньги не помогают. Так в беседе с НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала планы певца Григория Лепса взять из детдома троих детей.

Депутат подчеркнула, что в вопросах усыновления крайне важно действовать обдуманно, чтобы потом ребенка не возвращали в детдом, заставляя его дважды пройти через предательство. По ее данным, сегодня в стране порядка 30 тыс. детей сталкиваются с этим и возвращаются в приюты. Поэтому от желающих взять ребенка из детдома россиян требуют пройти обучение в школе приемных родителей, а также получить психолого-педагогическое заключение о способности воспитывать неродных детей.

«Но, если следовать букве закона, то органы опеки очень редко разрешают одиноким мужчинам становиться приемными отцами, – подчеркнула Останина. – Женщины могут стать приемными матерями, а с мужчинами это не прокатывает. Здесь не помогут даже деньги. Если мужчина хочет семью и детей – пусть женится. Ребенок хочет жить и с мамой, и с папой».

Напомним, накануне стало известно, что Лепс принял решение взять на воспитание трех детей из детского дома. Он отметил, что располагает необходимыми условиями для воспитания детей: в его продюсерском центре есть три просторные комнаты, которые будут полностью оборудованы для проживания, и добавил, что намерен юридически оформить отношения с воспитанниками. По словам музыканта, процесс оформления займет 3-4 месяца, сейчас он занимается сбором необходимых документов.

