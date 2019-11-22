Путин призвал улучшить экономический рост в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал экономический рост в России, об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что накануне Госдума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов.

Исходя из этого, он призвал в ближайшие три года сделать экономический рост в стране более устойчивым, качественным и динамичным.

Данное заявление российский лидер сделал на совещании по экономическим вопросам.

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