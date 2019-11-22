Путин призвал улучшить экономический рост в России

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прокомментировал экономический рост в России, об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что накануне Госдума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов.

Исходя из этого, он призвал в ближайшие три года сделать экономический рост в стране более устойчивым, качественным и динамичным.

Данное заявление российский лидер сделал на совещании по экономическим вопросам.

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