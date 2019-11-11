«Почта России» начнет доставлять посылки быстрее

С 15 ноября «Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.

Как отметил первый заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России», это стало возможным благодаря значительным инвестициями в инфраструктуру, а также пересмотру схемы маршрутов и сокращением сроков сортировки почтовых отправлений.

Теперь время доставки составит от двух до восьми суток, в зависимости от конкретного направления. Жители городов-миллионников и крупных мегаполисов смогут отправлять и получать свои посылки в течение трех дней. А некоторых городов с населением более 500 000 человек — спустя один день.

Также особо быстрая доставка из Москвы будет осуществляться в ряд городов Московской области – Балашиху, Подольск, Химки, Королев, Мытищи и др.

Уточняется, что это первое с 2016 года массовое сокращение контрольных сроков.

До этого «Почта России» попросила 85 млрд из бюджета для торговли и оказания услуг.