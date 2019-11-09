Пассажиры купили более 5 тысяч билетов в Крым за первые сутки продаж

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Накануне, 8 ноября, были раскуплены свыше 5 тысяч билетов из российских регионов в Крым. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Стоит отметить, что это были первый сутки продаж билетов на Крымский полуостров.

Как отметили в компании, пассажиры чаще всего покупали билеты из Москвы в Симферополь. Также не менее 6% билетов были приобретены для детей.

«Наиболее активно билеты приобретают жители Москвы и Московской области», — добавили в компании.

Известно, что самый первый билет в Крым был куплен 8 ноября в 8.01 по мск., через минуту после старта продаж.

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