Пассажиры купили более 5 тысяч билетов в Крым за первые сутки продаж
Накануне, 8 ноября, были раскуплены свыше 5 тысяч билетов из российских регионов в Крым. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании «Гранд Сервис Экспресс».
Стоит отметить, что это были первый сутки продаж билетов на Крымский полуостров.
Как отметили в компании, пассажиры чаще всего покупали билеты из Москвы в Симферополь. Также не менее 6% билетов были приобретены для детей.
«Наиболее активно билеты приобретают жители Москвы и Московской области», — добавили в компании.
Известно, что самый первый билет в Крым был куплен 8 ноября в 8.01 по мск., через минуту после старта продаж.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России стартовали продажи билетов в Крым
— Стала известна дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту
— Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети