Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети

Появились первые фотографии того, как будет выглядеть интерьер поездов из регионов России в Крым. Об этом рассказала РИА «Новости» компания «Гранд Сервис Экспресс».

Как отмечается, все вагоны, которые отправятся на Крымский полуостров, будут иметь кондиционеры, розетки и USB-порты для зарядок гаджетов и биотуалеты. Кроме того, пассажирам разрешат путешествовать с животными в купе. Также в новых поездах предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями.

В компании добавили, что из российской столицы будут ходить двухэтажные поезда с душем и телевизором, а из Санкт-Петербурга в Крым будут отправляться одноэтажные и плацкартные вагоны.

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