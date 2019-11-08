«Нафтогаз» считает споры с «Газпромом» надуманной проблемой

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что наличие открытых споров с «Газпромом» является надуманной проблемой для заключения контракта на поставку газа с 2020 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Витренко объяснил свою позицию тем, что новый контракт заключается не «Нафтогазом», а обособленным от «Нафтогаза» оператором газотранспортной системы. Это и является следствием разделения компании.

Он отметил, что «начало с чистого листа бумаги не означает, что старые листы бумаги исчезают», добавив, что старые иски должны рассматриваться судами.

До этого глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что прежде чем заключать новый договор, необходимо решить ряд важных вопросов.