Мужчина повредил топором военный самолет США в Ирландии

В Ирландии задержали мужчину, который проник в закрытую зону международного аэропорта «Шаннон» и, по предварительной информации, повредил военный самолет США. Об этом пишет The Irish Examiner.

Газета сообщает, что мужчину заметили на территории аэропорта около 9:45 (11:45 мск) рядом с транспортным самолетом C130 Hercules ВВС США, который стоял на рулежной дорожке. Злоумышленник забрался на крыло самолета и повредил фюзеляж каким-то предметом, возможно, топором. Чтобы задержать мужчину, сотрудники аэропорта и полицейские использовали передвижные лестницы.

В статье говорится, что после случившегося аэропорт временно прекратил работу. Полицейские осмотрели территорию, пытаясь понять, как мужчина попал на закрытую территорию. Злоумышленника арестовали.

На прошлой неделе во время протестов против войны в Иране двух человек арестовали у базы британских ВВС Лейкенхит, которую используют США. Митингующие передали командирам базы Лейкенхит письмо, где выразили несогласие с использованием британских авиабаз американскими военными и осудили «пренебрежение международным правом» со стороны ВВС Соединенного Королевства.

