Война США и Израиля против Ирана
КНР прокомментировала сообщения о планах поставок средств ПВО в Иран

Посольство КНР опровергло сообщения о планах поставок Китаем в Иран средств ПВО
Посольство Китая в Вашингтоне опровергло информацию, опубликованную телеканалом CNN, о предполагаемых планах Пекина по поставкам средств противовоздушной обороны Ирану в ближайшие недели. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь дипведомства Лю Пэнъюй.

«Китай никогда не поставлял вооружения ни одной из сторон конфликта, приведенная информация не соответствует действительности», – заявил Лю Пэнъюй, комментируя информацию телеканала, согласно которой Китай якобы намерен передать Ирану переносные зенитные ракетные комплексы через третьи страны.

Он также призвал американскую сторону воздержаться от необоснованных обвинений и спекуляций, которые могут нанести вред.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля объявил о двухнедельном взаимном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны почти согласовали все спорные вопросы, и Вашингтон рассматривает предложения Тегерана из десяти пунктов как «рабочую основу» для дальнейших переговоров. Трамп отметил, что решение было принято при условии готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В свою очередь, Тегеран согласился прекратить «оборонительные атаки», если по его территории не будут наноситься удары. 11 апреля в Пакистане стартовали консультации с участием делегаций США и Ирана.

Ранее иранский посол назвал Россию и Китай гарантами мира на Ближнем Востоке.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

