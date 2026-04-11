Путин поздравил Амиди с избранием на пост президента Ирака и пожелал ему успехов

Российский лидер Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака и пожелал ему успехов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Желаю вам успехов на этом высоком посту. И, конечно, рассчитываю, что ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений», — говорится в поздравлении.

Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал за избрание кандидата от «Патриотического союза Курдистана» Низара Амиди новым президентом страны.

По данным иракского агентства INA, за его кандидатуру проголосовали 227 депутатов. При этом второй кандидат — Мутанна Амин Надер — получил 15 голосов. Кроме того, семь бюллетеней признали недействительными.

Амиди в 2022–2024 годах занимал пост министра окружающей среды Ирака, долгое время работал в администрации президента республики, в том числе в качестве старшего советника и руководителя президентского офиса.

Ранее Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием.