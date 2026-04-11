«Бавария» установила рекорд всех времен

«Бавария» установила рекорд всех времен по результативности в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» установила уникальное достижение, обновив свой же рекорд результативности в Бундеслиге.

В матче 29-го тура чемпионата Германии против гамбургского «Санкт-Паули» мюнхенцы открыли счет, забив 102-й мяч в текущем сезоне. Предыдущим рекордом результативности в Бундеслиге был 101 гол, который «Бавария» смогла забить во времена Герда Мюллера.

Отметим, что в текущем чемпионате «Бавария» сыграет еще пять матчей, и, вероятно, улучшит собственное достижение.

7 апреля «Бавария» на выезде обыграла мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Луис Диас. Он отличился на 42-й минуте. Гарри Кейн в самом начале второго тайма удвоил преимущество гостей. Килиан Мбаппе отыграл один мяч на 74-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью.

 
Нарушение пасхального перемирия, широкий жест Трампа и Благодатный огонь в Иерусалиме. Главное за 11 апреля
