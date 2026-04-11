Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Пари НН» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Элдар Чивич и Максим Петров, реализовавший пенальти. У гостей голы на счету Ренальдо Сефаса и Свена Карича.

После этой игры калининградский клуб набрал 44 очка и закрепился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский коллектив с активом в 21 балл поднялся на 14-ю позицию в турнирной таблице.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Бавария» установила рекорд всех времен.